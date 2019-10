Vantagem para Datena em São Paulo

Equipe BR Político

Pesquisa feita pela XP/Ipespe e publicada pela Coluna do Estadão mostra o apresentador José Luiz Datena liderando a corrida pela intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. No levantamento, segundo a Coluna, Datena aparece em primeiro com 22%, seguido pelo deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), com 19%.

Como Datena não definiu se entrará nessa disputa e muito menos por qual partido, sua intenção de votos exibida na pesquisa embaralha a disputa. Com perfil conservador, a intenção de votos dada ao apresentador tira apoio que outros candidatos desse mesmo campo – e que já colocaram seus nomes na rua – poderiam estar recebendo. Sempre é bom lembrar que Datena também foi lembrado para ser candidato som Planalto, no ano passado, pelo DEM, mas acabou não topando concorrer. Se entrar no jogo, dessa vez, largaria de um patamar muito importante, impulsionado, certamente, por ser uma figura conhecida da televisão.

O bom desempenho de Russomanno nesse momento de pré-campanha, aparecendo em segundo, não é surpresa. Candidato nas últimas disputas, o deputado sempre inicia muito bem, mas acaba perdendo fôlego durante a campanha. Também está em curso uma negociação política com o PSDB para que Russomanno seja candidato a vice na chapa liderada pelo prefeito Bruno Covas, que busca a reeleição.

Covas, aliás, aparece com 10% na pesquisa, numericamente atrás de Marta Suplicy e Márcio França, que somam 11%. A deputada Joice Hasselmann, que não sabe se terá apoio do PSL para concorrer, tem 7%. A pesquisa XP/Ipespe ouviu mil eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais.