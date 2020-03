‘Vão pra casa’, diz presidente à imprensa em novo deboche

O presidente Jair Bolsonaro voltou a confrontar profissionais da imprensa com seus simpatizantes presentes na porta do Palácio da Alvorada, nesta manhã de quinta, 26. Dessa vez, ele buscava apoio à sua postura de desobedecer recomendações do próprio Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde sobre a necessidade de isolamento social como forma de evitar a disseminação do coronavírus. “Atenção, povo do Brasil, esse pessoal diz que eu estou errado e vocês têm que ficar em casa. Agora, eu pergunto (dirigindo-se aos jornalistas): o que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Vão pra casa. Todo mundo sem máscara”, afirmou ele sob gritos de “mito, mito”.