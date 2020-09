Vaquinha de candidata a vereadora do PT larga na frente

Segundo levantamento com dados abertos em plataformas de financiamento deferidas pelo TSE, a candidata a vereadora do PT em São Paulo, Vivi Mendes, é a campeã em arrecadação das chamadas vaquinhas, com R$ 50 mil, superando em 100% a segunda colocada. Quando comparada com candidatos homens, ela fica em segundo, atrás de Marcelo Castro (Novo), com R$ 60 mil.

Vivi é advogada, estreante na disputa, tem 31 anos e fez parte da gestão da Secretaria de Políticas Municipais para Mulheres, da gestão Haddad. Também trabalhou na Defensoria Pública e na defesa de mulheres vítimas de violência.

A candidata quase encosta no valor arrecadado em 2016 pelo então candidato do MBL, Fernando Holiday (DEM-SP), de R$ 54,4 mil, por meio de doações de pessoas físicas, segundo dados do então candidato informados ao TSE. O movimento foi um dos principais usuários do modelo naquele pleito.

Vivi explica o feito pelo fato de reforçar pedidos de arrecadação de recursos em sua pré-campanha.