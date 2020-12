Varejo tem sexta alta seguida, aponta IBGE

Em outubro, as vendas do comércio varejista cresceram 0,9% em relação a setembro. Essa é a sexta taxa positiva consecutiva, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, nesta quinta-feira, 10. Com isso, as vendas do setor alcançarem o patamar mais elevado da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em janeiro de 2000.

Desde maio, o varejo acumulou avanço de 32,9%. O resultado animador dos últimos seis meses coincide com o período de pagamento do auxílio emergencial.

Em relação a outubro de 2019, o comércio cresceu 8,3%, alcançando a quinta taxa positiva consecutiva e a maior para um mês de outubro desde 2012 (9,2%).

No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 2,1% em relação a setembro de 2020, sexta variação positiva consecutiva.