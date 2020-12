Variante da covid-19 já chegou a França, Espanha e Suécia

A variante da covid-19, identificada no Reino Unido já chegou a pelo menos outros três países, contabilizando cinco casos. Até este sábado, 26, França (1), Espanha (4) e Suécia já confirmaram a identificação de pacientes contaminados pela nova cepa. Não há indícios de que a mutação seja mais grave do que a versão anterior.

Em todos os casos, os viajantes chegaram recentemente do Reino Unido. Tanto a França quanto a Espanha devem começar a vacinar suas populações contra a covid-19 a partir de domingo, 27.

As autoridades inglesas anunciaram a identificação da variante no último dia 19 de dezembro. De lá para cá, mais de 40 países – incluindo o Brasil – bloquearem a entrada de viajantes do Reino Unido em seus territórios. Ao mesmo tempo, o premiê inglês, Boris Johnson, determinou o endurecimento da quarentena em Londres e outras regiões da Inglaterra na véspera do feriado de Natal.