Variante do coronavírus no Reino Unido pode ser mais letal, diz premiê

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta sexta, 22, que a nova variante do Sars-CoV-2 identificada na Inglaterra pode ser mais letal que a primeira cepa. “Fomos informados hoje que além de se disseminar mais rapidamente, agora também parece que há alguma evidência que a nova variante – a variante que foi descoberta pela primeira vez em Londres e no sudeste (da Inglaterra) – podem estar associados a um maior grau de mortalidade”, disse ele em entrevista coletiva.

Ele ressaltou, no entanto, que os estudos mostraram que as vacinas Pfizer/BioNTech e de Oxford/AstraZeneca em uso no país são eficaz contra a variante.

“O risco médio é de que 10 morram a cada mil pessoas infectadas com o vírus original, enquanto 13 ou 14 têm risco de morrer com a variante”, disse.

Dados publicados hoje dizem que 5,38 milhões as pessoas receberam a primeira dose de vacina, com 409.855 recebendo nas últimas 24 horas, um recorde até agora.

O Reino Unido registra cerca de 3,5 milhões de infecções e quase 96 mil mortes – o quinto maior número do mundo.