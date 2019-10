Vaza Jato: ex-juiz ‘direciona’ ações da PF

Equipe BR Político

Mensagens atribuídas a procuradores da força-tarefa da Lava Jato e reveladas neste sábado, 19, pelo site The Intercept Brasil mostram nova interferência do ex-juiz Sérgio Moro no trabalho da Polícia Federal. O tema da conversa de 4 de março de 2016 era sobre a controvertida condução coercitiva do ex-presidente Lula. Um dos procuradores afirma que seria preciso do aval de Moro quanto ao conteúdo de materiais que deveriam ser apreendidos no mandado de busca e apreensão dos policiais federais.

Em outro trecho da conversa dos procuradores, de 27 de fevereiro de 2016, dois delegados da PF “gargalham” porque Russo, como se referem a Moro, “deferiu uma busca que não foi pedida por ninguém…hahahah. Kkkkk”. “Como assim?!”, contesta uma delegada com atuação na Lava Jato. A resposta do colega é: “Normal… deixa quieto…Vou ajeitar…kkkk”.

Um dos 33 mandados de busca e apreensão expedidos naquele dia incluía iPads dos netos do petista, que foram devolvidos 1 ano e 3 meses após o recolhimento sob pressão da defesa do ex-presidente.