Marcelo de Moraes

Em audiência publica na Câmara, o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, afirmou nesta terça, 8, que já foram recolhidos 133 toneladas de resíduo oleoso nas praias do Nordeste.

O vazamento ainda não tem sua origem esclarecida e o governo enviou uma força-tarefa, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para vistoriar o problema. Existe a suspeita de que o óleo vazado seja de origem venezuelana.