Com 200 toneladas de óleo recolhidas, governo faz nova vistoria na 4ª

Marcelo de Moraes

O governo fará uma nova vistoria no Nordeste para acompanhar o impacto do vazamento de óleo no litoral da região. A extensão do problema pode ser constatada pela quantidade de resíduo que já foi recolhido da água e das praias. Ao todo, já foram coletadas 200 toneladas de óleo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ao BRPolítico que o governo vai realizar uma nova vistoria na região na próxima quarta-feira, possivelmente na Bahia e em Alagoas, locais que foram mais afetados até agora pelo vazamento. A vistoria vai contar com o apoio de mais dois navios de emergência de contenção de vazamento de óleo da Petrobras.

“Na quarta, vamos fazer essa nova vistoria para continuar tomando as providências para resolver o impacto do vazamento e, principalmente, para encontrar a sua origem. A retirada do óleo está sendo feita e todos os esforços estão sendo feitos nesse sentido. Há um complicador no material vazado porque ele vem por baixo da água porque é um óleo mais pesado. Então, não adianta fazer barreira de contenção”, afirmou o ministro.