Conheça a logo do novo partido de Bolsonaro

O partido Aliança pelo Brasil, que será criado pelo presidente Jair Bolsonaro e povoado pelos dissidentes do PSL já tem até logomarca. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) divulgou a imagem na noite de terça-feira, 12.

No Twitter, o filho do presidente publicou a logomarca que mostra o nome da legenda “Aliança pelo Brasil” grafado em azul, ao lado de um símbolo formado por duas alianças nas cores verde e amarelo. Aliás, vale dizer que, nada mais a cara do presidente Bolsonaro – que sempre faz curiosas analogias sobre casamento – do que escolher um par de aliança para representar o novo partido.

Na publicação, Eduardo também convocou seus seguidores para que apoiem a criação da sigla e classificou a migração partidária do pai como um “momento histórico”. A expectativa é de que 30 parlamentares o acompanhem — incluindo Eduardo e o senador Flávio Bolsonaro, que já anunciou sua saída da antiga legenda.

“Este é um momento histórico, onde a maioria silenciosa finalmente terá voz. O grito solitário de Jair Bolsonaro, que tantas vezes ecoou pelo Brasil, agora se torna um movimento consolidado na ALIANÇA PELO BRASIL, unindo milhões e milhões de brasileiros pelo bem do nosso país”, publicou Eduardo.

