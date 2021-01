Veja a quantidade de vacina contra covid-19 cada Estado vai receber

As 6 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantã, já começaram a ser enviadas aos Estados. Ainda na noite de domingo, 17, o Ministério da Saúde divulgou a quantidade de doses que será distribuída para cada ente federativo para início da imunização contra o novo coronavírus. A pedido dos governadores, a data foi adiantada para terça-feira, às 14h. Nesta manhã, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que os chefes dos Executivos estaduais podem, inclusive, iniciar a vacinação ainda hoje, a partir das 17h.

As doses começaram a sair, na manhã desta segunda-feira, 18, do Departamento de Logística em Saúde (DLOG) em São Paulo, com destino aos pontos focais definidos pelos Estados. A entrega será feita pela Força Aérea.

São Paulo é o Estado que vai receber o maior quantitativo de doses: 1.357.040; seguido de Minas Gerais (577.680) e Rio de Janeiro (488.320).

“A logística de distribuição das vacinas será realizada por aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite”, diz o Ministério da Saúde em comunicado. A pasta ainda contará com o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, por meio das companhias Azul, Gol, Latam e Voepass.

Veja a quantidade de vacinas que será distribuída para cada Estado nesta segunda-feira:

Região Norte – 296.520 doses

Rondônia – 33.040

Acre – 13.840

Amazonas – 69.880

Roraima – 10.360

Pará – 124.560

Amapá – 15.000

Tocantins – 29.840

Região Nordeste – 1.200.560 doses

Maranhão – 123.040

Piauí – 61.160

Ceará – 186.720

Rio Grande do Norte – 82.440

Paraíba – 92.960

Pernambuco – 215.280

Alagoas – 71.080

Sergipe – 48.360

Bahia – 319.520

Região Sudeste – 2.493.280 doses

Minas Gerais – 561.120

Espírito Santo – 95.440

Rio de Janeiro – 487.520

São Paulo – 1.349.200

Região Sul – 681.120 doses

Paraná – 242.880

Santa Catarina – 126.560

Rio Grande do Sul – 311.680

Região Centro-Oeste – 415.880 doses

Mato Grosso do Sul – 61.760

Mato Grosso – 65.760

Goiás – 182.400

Distrito Federal – 105.960