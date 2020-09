Veja calendário das convenções de cada partido em São Paulo

Desde segunda-feira, 31, os partidos já podem realizar convenções para definir seus candidatos nas eleições municipais. Esse prazo vai até o dia 16 de setembro. Em São Paulo, a segunda foi marcada pela oficialização da candidatura de Joice Hasselmann pelo PSL e do ex-vereador Andrea Matarazzo pelo PSD. O atual prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB) ainda não tem um vice definido para a sua candidatura à reeleição. Diante de um cenário incerto, o BRP preparou com calendário com a data de todas as convenções dos partidos e com os nomes do pré-candidatos de cada sigla. Confira:

Os partidos Avante, Progressistas, Solidariedade, PMN, PROS e PCO ainda não tem as datas definidas.

*As datas estão sujeitas a alterações