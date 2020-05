Veja lista de deputados bolsonaristas alvo de operação da PF sobre fake news

Deputados federais bolsonaristas são alvo na manhã desta quarta-feira, 27, de operação da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito que apura fake news e ameaças contra ministros da Corte. No total, seis parlamentares são alvo: Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Filipe Barros, Cabo Junio Amaral e Luiz Philippe de Orléans e Bragança. Todos filiados ao PSL, ex partido do presidente Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal cumpre hoje 29 mandados de busca e apreensão. Entre os investigados está o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, o ex-deputado Roberto Jefferson, e o empresário Luciano Hang.

Também são investigados dois deputados estaduais de São Paulo, Douglas Garcia (PSL) e Gil Diniz (PSL), eles são alvo de mandado de busca, segundo o Blog do Fausto.