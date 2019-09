Veja onde está Queiroz

Equipe BR Político

A pergunta que mais se repetiu ao longo dos primeiros oito meses do presidente Jair Bolsonaro, principalmente por parte da oposição, foi: “Onde está Queiroz? De acordo com a revista Veja, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), enquanto ele ainda era deputado estadual no Rio, foi localizado no hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde realiza tratamento para combater um câncer no intestino. Queiroz também está morando no mesmo bairro do hospital para facilitar os deslocamentos até lá.

No final do ano passado, ele realizou uma cirurgia no mesmo hospital, pouco antes de estourar o escândalo da movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão de reais em sua conta. Apesar de ter feito uma dancinha para comemorar o sucesso da operação para retirada do tumor, a Veja afirma que a operação não resolveu o problema, que foi agravado em função do sumiço para se manter longe dos holofotes nos últimos meses.

De acordo com a publicação, não há nenhuma ordem de prisão contra ele nem mesmo uma determinação para que deponha. Procurado pela revista, Queiroz preferiu não se pronunciar. “Por enquanto, permanece calado.”

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.