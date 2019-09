Veja os ataques de Bolsonaro e aliados já feitos à ONU

Equipe BR Político

A poucas horas da abertura de sua 74ª Assembleia-Geral, a ONU nunca esteve na lista de entidades preferidas do presidente Jair Bolsonaro. Em passado recente, a entidade foi alvo de suas várias críticas, bem como de um dos filhos e aliados.

Com os olhos do mundo voltados para o mandatário brasileiro, após ser contestado pela comunidade internacional ainda neste mês pelo desmatamento na Amazônia, o BRPolítico levantou alguns momentos de ataque explícito de Bolsonaro à ONU. O mais recente deles foi direcionado à comissária de Direitos Humanos da entidade, Michelle Bachelet, afirmando que a ex-presidente do Chile estaria se “intrometendo” na soberania brasileira após ela dizer que o Brasil sofre com uma “redução do espaço democrático” em razão da violência.

- Michelle Bachelet, Comissária dos Direitos Humanos da ONU, seguindo a linha do Macron em se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos (de bandidos), atacando nossos valorosos policiais civis e militares. pic.twitter.com/0WT7vxgN9R — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 4, 2019

Em agosto de 2018, o então candidato à Presidência afirmou que tiraria o Brasil do colegiado caso eleito após o conselho se colocar a favor da participação do ex-presidente Lula na disputa presidencial. Na ocasião, Bolsonaro também criticou a oposição da ONU em relação a Israel. Dois meses antes, ele comemorara a saída dos EUA do conselho.

Há mais ou menos 2 meses falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do conselho da ONU, não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio a um corrupto condenado e preso é só mais um exemplo da nossa posição. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 18, 2018

Os Estados Unidos acabam de deixar o tendencioso e parcial Conselho de Direitos Humanos da ONU. Boa noite a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 20, 2018

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também compartilha o mesmo sentimento de repulsa à entidade. O filho 03 do presidente da República, indicado por Bolsonaro para ocupar o cargo de embaixador do Brasil no EUA, já afirmou que a organização dificilmente tomaria alguma atitude contra o governo de Nicolás Maduro, pois pregava a igualdade “igual ao socialismo”, além de afirmar que a organização usava a “estratégia” do aquecimento global para igualar as nações.

A ONU não disse q Lula tem q participar das eleições,foi 1 grupo d peritos d um comitê da ONU. O Brasil tem zero obrigação de seguir isso. Porém o mais impressionante é q esse fato demonstra o nível de entorpecimento da ONU, hj dominada por ideologias q n condizem c/nossa cultura pic.twitter.com/ZrdKT3iKN4 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 20, 2018

Dificilmente a ONU tomará alguma atitude que dê resultado contra a narcoditadura de Maduro, pois é um órgão que prega a igualdade igual ao socialismo.



São desarmamentistas,globalistas, usam a estratégia do aquecimento global p buscar essa “igualdade” entre países tb... — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 16, 2018

Eduardo, que acompanha o pai na comitiva à sede da ONU, também criticou Bachelet na ocasião em que ela entrou em rota de colisão com Bolsonaro. Em seu Twitter, o deputado federal compartilhou uma notícia de que a comissária teria tido seu nome citado na operação Lava Jato, afirmando que o Brasil necessitava apenas do dinheiro que a chilena havia “roubado” do País.

Não precisamos de pena. Apenas devolva o dinheiro roubado, Sra. alta comissária do direitos humanos da ONU... pic.twitter.com/tIZOBbAdZi — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 23, 2019

Outro que estará ao lado de Bolsonaro em Nova York, o assessor internacional da Presidência, Filipe G. Martins, não fica de fora da torcida contra a ONU. Em setembro do ano passado, ele afirmou que a ONU era “mais aparelhada que universidade pública” e que, por isso, seria “jeca” citá-la em qualquer documento.

Apoio do Ahmadinejad, do Raul Castro, do Maduro, do Morales, do Sanders, da ONU... Com um pouco mais de esforço, satanás pára de enviar representantes e vem pessoalmente manifestar apoio ao Lula e ao PT. https://t.co/dgdcVEVe21 — Filipe G. Martins (@filgmartin) September 5, 2018