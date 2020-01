Veja reações de acadêmicos ao ‘delírio ideológico’ de Alvim

Equipe BR Político

Selecionamos algumas reações de professores de ciência política e relações internacionais do País contra o discurso de inspiração nazista feito pelo ex-secretário de Cultura Roberto Alvim.

“Não compro a teoria do caos volitivo. É só um bando de gente sem-noção reunida. Os resultados tornam-se imprevisíveis e potencialmente perigosos. Mas algumas forças tendem a anular as outras, gerando certa inércia. No fim, estamos só perdendo tempo e ficando para trás”, diz Dawisson Belém Lopes, da UFMG.

“Como ainda é possível que alguém ache que é exagero dizer que a presidência de Bolsonaro quer destruir a democracia? a cada vez que algum personagem do governo defender o AI-5 ou macaquear a propaganda nazista vamos continuar a dizer que são extravagâncias?”, questiona Marcos Nobre, da Unicamp.

“O estupor causado pelas referências nazifascistas do vídeo de Alvim acabaram ofuscando outro aspecto grave dessa história. Trata-se de um prêmio para promover com apoio governamental uma arte ideologicamente alinhada. Isso também é muito grave. É censura às avessas”, lembra Cláudio Couto, da FGV.

“Pânico e circo – Se levarmos a sério a teoria de que nada é aleatório na estratégia de comunicação do governo, na busca por produzir uma esfera pública atiçada e com deficit de atenção, o que o vídeo do Alvim pode querer encobrir?”, questiona Conrado Hubner, da USP.

“Em vez de entender a nomeação do nazistinha como uma óbvia expressão do delírio ideológico do governo, os militantes começarão a divulgar a demissão do nazistinha como uma demonstração de virtude do presidente”, avalia Guilherme Camarões da FGV.

“E se mudássemos de tática? E se simplesmente estimulássemos a que se expressassem livremente? Quando tempo durariam?”, provoca Alvaro Bianchi, da Unicamp.