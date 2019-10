‘Velha política’ com jatinhos do governo em MG?

Equipe BR Político

Crítico do uso de aeronaves do Estado por parte de seus antecessores, o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), deu carona para seu filho em um jatinho do governo em agosto deste ano. A viagem ocorreu do município de Araxá (MG) até São Paulo, onde o herdeiro do governador estuda. Segundo o UOL, a assessoria do governador diz que Zema pagou o valor de uma passagem ao Estado pela viagem, mas não informou o valor desse pagamento.

O partido de Zema é conhecido por criticar as práticas da chamada “velha política”. Durante a campanha eleitoral, o mineiro não teve papas na língua para criticar a “farra” de seu antecessor, Fernando Pimentel (PT), que em 2017 utilizou um helicóptero do Estado para buscar o filho em Capitólio (MG). Esse e outros voos do petista com seus familiares foram considerados irregulares pelo Ministério Público de Contas (MPC). “Nunca mais Minas vai ser o Estado que vai ficar levando governador e seus familiares para compromissos particulares”, disse Zema, durante o período das eleições. “Quero dizer para vocês que a farra dos aviões do Estado está acabando”.