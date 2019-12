Vem aí o jornal do Olavo de Carvalho

Vera Magalhães

“Olavo de Carvalho apresenta: Brasil sem medo”, diz uma página ainda em versão beta intitulada Brasil sem Medo, cujo lançamento é anunciado para o próximo dia 19 e que se apresenta como “o maior jornal conservador do Brasil”. Em vídeo publicado nesta sexta-feira em seu canal do YouTube, o ideólogo Olavo de Carvalho diz que o jornal terá diariamente artigos, notícias, podcasts etc.

Ele pede que os interessados se cadastrem para receber textos e vídeos de colunistas de “primeiríssima ordem”, entre eles ele próprio e alguns de seus pupilos, como o ex-assessor do MEC Silvio Grimaldo e o blogueiro Leandro Ruschel.

A expectativa é que o Brasil sem Medo vire um portal para aglutinar as diversas páginas, os canais e os blogs da direita bolsolavista brasileira, com o guru como mentor.