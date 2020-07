Vem pra Rua protesta contra Aras em Brasília

O movimento Vem pra Rua, que ganhou notoriedade durante as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, está em Brasília protestando com Augusto Aras. Foi exposta uma faixa em frente ao prédio da Procuradoria-Geral da República com os dizeres “Aras inimigo da Lava Jato”. O PGR tem feito duras críticas à operação. Disse, por exemplo, que a força-tarefa é uma “caixa de segredos” e que o “lavajatismo” não pode continuar.

Estamos em frente ao prédio da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, protestando contra as absurdas declarações de Augusto Aras contra a operação Lava Jato.#ArasCoveiroDaLavaJato pic.twitter.com/oG9KL9p6CF — Vem Pra Rua Brasil 🇧🇷 (@VemPraRua_br) July 30, 2020