Vendas do varejo têm queda de 16,8%, aponta IBGE

Em meio à pandemia do novo coronavírus, as vendas do comércio varejista caíram 16,8% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 16, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa é a queda mais acentuada da série histórica iniciada em janeiro de 2001, refletindo os efeitos do isolamento social. De acordo com o IBGE, entre março e abril, houve quedas em todas as oito atividades pesquisadas.

Na comparação com o mesmo período de ano passado, o recuo também foi de 16,8% em abril de 2020. O acumulado nos últimos 12 meses foi 0,7%.