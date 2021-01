Venezuela oferece oxigênio para o Amazonas

O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, procurou o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para oferecer oxigênio aos hospitais de Manaus. Arreaza afirmou que seguiu “instruções” do presidente Nicolás Maduro.

“Por instruções do Presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigênio necessário para atender o contingente de saúde em Manaus . Solidariedade latino-americana acima de tudo!”, revelou Arreaza pelo Twitter.

Lima respondeu ao venezuelano, afirmando que “o povo do Amazonas agradece”.

E Arreaza voltou a escrever, reforçando os laços de amizade entre Brasil e Venezuela, apesar de o governo Bolsonaro se opor abertamente a Maduro.

“É sempre uma honra poder dar uma mão ao povo irmão do Brasil, principalmente em momentos tão complexos. Para o bolivariano, a solidariedade é um dever”, escreveu Arreaza.