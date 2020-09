Vereador Ricardo Nunes, do MDB, será vice de Covas na eleição

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) terá como vice na campanha à eleição na capital paulista o vereador Ricardo Nunes (MDB). A decisão ocorreu nesta sexta-feira, 11, e a indicação será formalizada na convenção do MDB, que acontece hoje na Câmara Municipal. Covas já está a caminho do evento e deve encerrar a cerimônia.

Nunes é, além de vereador, empresário e foi membro fundador da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento Fitossanitário. A negociação para a escolha vice da campanha tucana já envolveu aliados do DEM, chegou considerar um nome do partido Republicanos, de Celso Russomanno, que deve disputar o pleito com Covas, e a considerar como opção uma chapa pura do PSDB.