Vereadora Erika Hilton registra B.O. por ameaça dentro da Câmara

A vereadora Erika Hilton (PSOL), primeira mulher trans eleita na Câmara Municipal de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência por ameaça, na quinta-feira, 28, após ser procurada em seu gabinete por um homem autodenominado “garçom reaça”.

Segundo relatado à polícia, os funcionários do gabinete de Erika não permitiram a entrada do homem, que portava bandeira e máscara com símbolos cristãos. Após ser barrado, o “garçom reaça” entregou uma carta dizendo ser uma das pessoas que atacaram a vereadora pela internet no último ano.

Na sequência, Erika registrou no b.o. que a situação a “constrangeu profundamente” e disse sentir que sua integridade física está em risco.

No último dia 7, a vereadora entrou com ação na Justiça para identificar cerca de 50 pessoas que a teriam atacado, ofendido e ameaçado nas redes sociais, desde o fim da campanha que a consagrou como a mulher mais votada para o legislativo paulistano.

Após as ameaças, Erika passou a andar acompanhada por seguranças particulares e diz “aguardar auxílio da presidência da Câmara e do poder executivo com a liberação de Guarda Civis Metropolitanos para ajudar em sua segurança”.

Em nota, a Câmara de Vereadores informou que: “A Assessoria da Polícia Militar da Câmara fará contato com a Secretaria de Segurança Pública para avaliar em conjunto a segurança da vereadora. Sobre o pedido de escolta feito por ela, a parlamentar tem o direito de comissionar dois servidores de outros órgãos públicos para atuação em seu gabinete e pode utilizar esses comissionamentos inclusive para a indicação de GCMs para esta função”.