Vereadora mais votada de Belém vira deputada federal

Marcelo de Moraes

Vereadora mais votada de Belém com 9.654 votos, Vivi Reis (PSOL) nem terá tempo de assumir sua cadeira na Câmara Municipal da capital paraense. Com a eleição de Edmilson Rodrigues (PSOL) para a prefeitura da cidade, fica aberta sua vaga como deputado federal. E Vivi é exatamente a primeira suplente de Edmilson. Ou seja, em vez de assumir o cargo de vereadora, ela vai exercer o mandato de deputada federal a partir do início do ano.

“Com a vitória de Edmilson, assumirei como deputada federal, pois sou sua suplente. A bancada federal do PSOL será a única bancada com maioria de mulheres. Seremos seis de um total de dez”, escreveu Vivi nas suas redes sociais.

“Nazaré Lima assumirá minha vaga de vereadora na Câmara de Belém. Uma outra mulher negra e profissional da saúde, como eu. Honrarei, em Brasília os votos que recebi da população de Belém ampliando nossa participação no terreno federal”, acrescentou a agora ex-vereadora e futura deputada.

Nas suas redes sociais, Vivi se apresenta como “negra amazônida da Pedreira, feminista, bissexual, antirracista, educadora popular e fisioterapeuta”. E, ao comemorar a vitória de Edmilson contra o Delegado Eguchi, do Patriotas, falou mais sobre a trajetória que a levou ao bom desempenho entre os eleitores.

“Em Belém, o PSOL derrotou nas urnas o bolsonarismo. Edmilson foi eleito prefeito e vai governar ao lado do povo trabalhador. Fui a vereadora mais votada da cidade. Ganhamos vocalizando a luta das mulheres, negras e negros, LGBTI+ e de todos aqueles que vivem do seu trabalho”, escreveu no seu Twitter.