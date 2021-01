Internado há dois meses na UTI para tratar a Covid-19, o prefeito de Goiânia, Maguito Vilella, teve seu afastamento do cargo oficialmente autorizado pelos vereadores da cidade para seguir no seu tratamento de saúde. Com isso, o vice-prefeito Rogério Cruz assume interinamente a prefeitura.

Mesmo muito doente, Maguito venceu a eleição para a prefeitura da capital goiana e foi diplomado no hospital. Agora, segue em processo de recuperação.