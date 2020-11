Com 30,11% das urnas apuradas até as 19h36, os candidatos mais votados no Rio de Janeiro eram: Tarcísio Motta (PSOL), com 27.428 votos; Carlos Bolsonaro (Republicanos), com 21.166, e César Maia (DEM), com 17.520.

A candidata da família de milicianos do bairro Campo Grande, Carminha Jerominho (PMB), aparecia com 871 votos computados.

Rogéria Bolsonaro (Republicanos), mãe de Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, aparecia com 614 votos.