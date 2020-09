Vereadores rejeitam abrir processo de impeachment contra Crivella

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou por 25 votos a 23 o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. O prefeito era acusado de usar a máquina pública para financiar o trabalho devem grupo chamado “Guardiões do Crivella”, que era mobilizado para ficar nas portas dos hospitais municipais impedindo reportagens ou denúncias contra a saúde pública da cidade.

A votação apertada mostra o desgaste político de Crivella às vésperas da disputa pela reeleição. Alguns vereadores decidiram não apoiar o pedido de impeachment por entender que faltam poucos meses para o fim do mandato e não haveria tempo para que o processo fosse resolvido ainda com Crivella no poder.