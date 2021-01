Verri: ‘Não tem voto para o Arthur no PT’

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Enio Verri (PR), afirmou que não haverá dissidências na bancada em relação à disputa pela Presidência da Casa. Verri garante que o apoio será total para o deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Aliados de Arthur Lira (PP-AL) têm espalhado que haveria dissidentes na bancada petista.

“Não tem voto para o Arthur no PT. No PT, a gente se mata internamente, mas depois que fechou, nem se discute mais. Decidimos integrar o bloco do Baleia, não tem rachadura, não tem divisão. O que há são alguns setores que gostariam de uma candidatura mais à esquerda”, afirmou Verri.