Gustavo Zucchi

O veto presidencial à franquia de bagagens por companhias aéreas ganhou o apoio do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Nesta terça-feira, 24, antes do início da sessão que deverá votar o veto, Alcolumbre disse que por ele o veto fica, permitindo a cobrança de bagagens. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também defende o veto. Há um acordo com o setor para baratear as passagens até o fim do ano. Senão, um projeto de lei será apresentado para trazer de volta a franquia.