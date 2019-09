Via Lava Jato, delatores devolvem fortunas

Equipe BR Político

Em cinco anos e meio de operação, delatores da Lava Jato já devolveram R$ 1,837 bilhão aos cofres públicos. O valor, pago por 221 pessoas, corresponde a 60% da quantia prometida por delatores: R$ 3,1 bilhões, segundo levantamento feito pelo Globo. Não foram computados valores pagos por empresas em acordos de leniência.

Sozinha, a família do doleiro Dario Messer devolveu um total de R$ 270 milhões à Justiça do Rio. No ranking dos maiores ressarcidores aos cofres públicos, via Lava Jato, apenas Eduardo Plass fica atrás dos Messer. Ele ficou conhecido por lavar dinheiro de joias do ex-governador Sergio Cabral e por se tornar um dos principais delatores do empresário Eike Batista.

Além deles, o ex-gerente de Engenharia da Diretoria de Serviços da Petrobras Pedro Barusco fazem parte de um seleto grupo de 10 delatores que, ao final do pagamento de suas dívidas com a Justiça, terão devolvido o equivalente a R$ 1, 4 bilhão.