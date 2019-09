Viagem a NY sob avaliação médica

Equipe BR Político

Apesar de o planejamento estar mantido, de acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, apenas após avaliação médica, agendada para sexta-feira, 20, será confirmada a viagem do presidente Jair Bolsonaro para participar da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

“Tudo indica, a recuperação do presidente é muito positiva, que ele (médico) dará a confirmação e nós embarcaremos”, disse Rêgo Barros, nesta terça-feira, 17. Antes de discursar na abertura na abertura da Assembleia Geral da ONU, no próximo dia 24, Bolsonaro terá encontro com o secretário-geral da instituição, António Guterres, disse o porta-voz.

A reavaliação médica de Bolsonaro deve ser feita no Hospital DF Star, em Brasília, por equipe comandada pelo médico Antonio Luiz Macedo, que foi o responsável pela cirurgia realizada em São Paulo no último dia 8. Segundo Rêgo Barros, o presidente apresenta “melhora clínica progressiva” e segue orientações sobre alimentação, fisioterapia, descanso e restrições de visitas e despachos.