Viagem de Temer ao Líbano precisa de aval da Justiça

O ex-presidente Michel Temer (MDB) vai precisar de aval da Justiça para viajar ao Líbano como chefe da missão oficial de ajuda humanitária e técnica, para auxiliar na reconstrução do país após as explosões que destruíram a região portuária de Beirute.

Filho de libaneses, o ex-presidente foi nomeado para a função humanitária no domingo, 9, pelo presidente Jair Bolsonaro.

A defesa do ex-presidente reconheceu que será necessária a autorização e disse que Temer “tomará as medidas necessárias” para viabilizar a viagem, assim que a sua nomeação para a tarefa for publicada no Diário Oficial da União., informou o Broadcast Político. Preso e solto duas vezes em 2019, Temer está proibido de deixar o Brasil sem autorização da Justiça.