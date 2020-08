Vice de Biden criticou atuação de Bolsonaro na Amazônia

Escolhida hoje como vice-presidente na chapa de Joe Biden, a senadora Kamala Harris fez, no ano passado, críticas severas ao desempenho de Jair Bolsonaro na proteção da Amazônia. Kamala disse que o presidente Donald Trump não deveria fazer qualquer acordo comercial com o Brasil até que Bolsonaro revertesse “sua política catastrófica” e resolvesse os incêndios.

“Enquanto a Amazônia queima, o presidente parecido com Trump do Brasil, que permitiu que madeireiros e mineiros destruíssem a terra, não está agindo. Trump não deve buscar um acordo comercial com o Brasil até que Bolsonaro reverta sua política catastrófica e resolva os incêndios. Precisamos de liderança americana para salvar nosso planeta”, escreveu Kalana nas suas redes sociais em 24 de agosto do ano passado.