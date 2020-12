Vice de Lira, Ramos diz que novo fechamento seria ‘crítico’

Apesar de discordar constantemente de Jair Bolsonaro, Marcelo Ramos (PL-AM), candidato à presidência da Câmara na chapa de Arthur Lira (PP-AL), utilizou parte da narrativa presidencial para tratar da pandemia. O parlamentar pediu “diálogo” e disse que, seria “crítico” para o comércio ter de enfrentar um novo fechamento sem a suspensão de contratos e crédito para pagar salários.

“A hora é de retomar o diálogo. Desemprego dói. Falência dói. Doença dói. Luto dói. Encontrar o equilíbrio através do diálogo é o que devemos perseguir”, afirmou. Ele contou que se reuniu com o governador Wilson Lima e com representantes do comércio para encontrar uma solução. “Tenho certeza que podemos construir uma saída que preserve empregos e vidas. É preciso que o governo dialogue e que os empresários sejam responsáveis.”