Vice de Maguito lamenta morte de prefeito

O vice-prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), que ocupa o cargo interinamente desde 1º de janeiro lamentou, nesta quarta-feira, 13, a morte do prefeito licenciado da capital, Maguito Vilela, aos 71 anos, em decorrência de complicações causadas pela covid-19.

Em novembro, mesmo com Maguito internado, a dupla foi eleita em segundo turno com 277.497 dos votos (52,60% dos votos válidos).

Com a morte do cabeça de chapa, Cruz deverá assumir em definitivo a gestão da capital goiana.

“O que dizer de um homem simples, de coração puro, de um caráter libado e que sonhou com ‘UMA LINDA GOIÂNIA’ expressa em folhas de papéis? E que me deixa uma grande responsabilidade de fazer Goiânia seguir em frente juntamente com uma equipe de excelência. E assim faremos! Meus sentimentos a todos os familiares nas pessoas do Daniel, Flavia, Miguel, Vanessa, Leandro, e a todos os amigos. #maguitoguerreiro, sua história ficará marcada em todos nós”, escreveu Cruz nas redes sociais.