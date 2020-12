Vice-governador de SP está com coronavírus e Doria volta para SP

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), testou positivo para a covid-19. Ele afirmou que está isolado e que cumprirá agenda de forma virtual. Garcia é atualmente o governador em exercício, já que João Doria (PSDB) viajou para Miami, nos EUA em férias. Ante a situação, Doria informou que está voltando para o Brasil

Testei positivo para COVID-19. Permanecerei em isolamento, cumprindo agenda virtual de trabalho. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) December 23, 2020

“Acabo de receber a notícia de que o Vice-governador, Rodrigo Garcia, testou positivo para Covid-19. Por conta disso, estou cancelando minha licença e retorno ainda hoje para SP para seguir o trabalho à frente do Governo de SP”, disse Doria em seu Twitter. Dentre as tarefas que terão de ser desempenhadas nesse período de final de ano está anunciar o resultado da eficácia da Coronavac, vacina que está sendo desenvolvida junto do Instituto Butantan. Nesta semana, Doria determinou que o Estado volte para a fase vermelha durante as festas de fim de ano, como forma de conter a propagação do coronavírus.