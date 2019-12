Vice-governador do Pará é alvo da PF

Equipe BR Político

O vice-governador do Pará, Lúcio Vale (PL), é alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 12. Os mandados de busca e apreensão no endereço do político foram autorizados pela 4ª Vara da Justiça de Belém e são relacionados a fatos anteriores ao mandato de vice-governador.

Ele é alvo da Vissaium, segunda fase da Operação Carta de Foral, que mira uma organização criminosa responsável por fraudar licitações e contratos públicos em 10 municípios do Pará. A investigação aponta que nos anos de 2010 a 2017, o grupo suspeito movimentou mais de R$ 39 milhões em recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de acordo com informações do G1.