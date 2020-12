Vice-líder do PP no Senado declara apoio à reeleição de Alcolumbre

A senadora Daniella Ribeiro (PB), vice-líder do PP no Senado, foi na contramão de seu partido e declarou apoio à reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) no Senado. O que pode permitir também que Rodrigo Maia (DEM-RJ) se reeleja na Câmara e atrapalhe os planos de Arthur Lira (PP-AL) de suceder o democrata.

“Como senadora da República e vice-líder do Progressistas no Senado, quero manifestar o meu apoio integral à reeleição do senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado Federal por entender que a tese da reeleição na democracia brasileira está consolidada”, afirmou em nota.

A ação mostra uma divisão interna na sigla. Lira tem tentado inviabilizar a candidatura de Maia, o que fortaleceria sua própria revindicação para ser o próximo presidente da Câmara. Daniella é irmã do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da Maioria e aliado de Maia na Casa Legislativa. O presidente do PP, Ciro Nogueira, já deu aval para a candidatura de Lira.