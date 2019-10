12 vice-líderes ligados a Bivar destituídos

Equipe BR Político

Enquanto prevalece a lista de apoio ao nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao posto de líder do partido na Câmara, em disputa com algum nome ligado ao presidente da legenda, Luciano Bivar, adversários da ala bolsonarista vão sendo retaliados. Doze vice-líderes da sigla foram destituídos de seus cargos nesta noite de segunda, 21, maioria da ala bivarista.

São eles, Dayane Pimentel (BA), Nicoletti (RR), Nereu Crispim (RS), Nelson Barbudo (MT), Júnior Bozzella (SP), Julian Lemos (PB), Joice Hasselmann (SP), Heitor Freire (CE), Felício Laterça (RJ), Coronel Tadeu (SP) e Charles Evangelista (MG). O deputado que gravou o Delegado Waldir (GO) chamando o presidente Jair Bolsonaro de “vagabundo” também entrou no bolo, Daniel Silveira (RJ).