Em meio a crise com Lava Jato, vice-PGR fala em esgotamento de forças-tarefa

Em mais um atrito com integrantes de forças-tarefa de combate à corrupção, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o modelo de forças-tarefa está esgotado, é desagregador e incompatível com a instituição em manifestação assinada pelo vice-procurador-geral, Humberto Jacques Medeiros, na terça-feira, 30. A afirmação vem em meio a crise da instituição com procuradores da Lava Jato em um documento que rejeitou a prorrogação do empréstimo de dois procuradores com dedicação exclusiva para trabalhar na força-tarefa da Greenfield.

Três procuradores da Lava Jato de São Paulo e um da força-tarefa no Paraná também perderam a dedicação exclusiva à operação. Os seis procuradores terão de acumular os casos de corrupção com os processos das unidades de origem, o que diminuirá a capacidade de colaboração com as forças-tarefa.

Na última sexta, 26, procuradores da Lava Jato na PGR pediram demissão após divergências com a gestão de Augusto Aras no episódio de atrito com a subprocuradora-geral Lindora Araújo, que coordena os processos que envolvem a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). No mesmo dia, integrantes da operação e da Greenfield assinaram uma nota de apoio aos colegas que atuavam na PGR.

A crise na relação entre a cúpula da PGR e procuradores das forças-tarefa de combate a corrupção ficou ainda pior após uma nota da procuradoria, no domingo, ter afirmado que a Lava Jato não é um “órgão autônomo”. “Para ser órgão legalmente atuante, seria preciso integrar a estrutura e organização institucional estabelecidas na Lei Complementar 75 de 1993. Fora disso, a atuação passa para a ilegalidade, porque clandestina, torna-se perigoso instrumento de aparelhamento”, diz o texto.

A justificativa dada pelo vice-PGR para a decisão desta semana foi atender, ao mesmo tempo, as equipes e unidades do Ministério Público Federal (MPF) que requisitaram o retorno dos procuradores cedidos em Naviraí (MS), Sinop (MT) e Limoeiro do Norte (CE). Jacques ainda menciona a proposta de criação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (UNAC) como aternativa. “O esgotamento desse modelo levou ao Conselho Superior do Ministério Público a proposta de criação de uma Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (UNAC) que pretende superar o regime de precariedade, com a criação de novos Ofícios”, diz a manifestação.