Vice-presidente da Câmara rejeita adiar eleições

Vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) rejeitou a ideia de adiar as eleições municipais deste ano. A proposta deve ser votada na próxima semana no Senado. E, segundo Davi Alcolumbre (DEM-AP), a ideia que deve ser posta na mesa é votar o primeiro turno em novembro, com o resultado do pleito sendo definido no início de dezembro. A ideia também é defendida por Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Percebo que há um desejo do presidente da Câmara e do Senado a pautar e votar pelo adiamento. No Senado há quórum possivelmente. Na Câmara tem mais uma resistência. Alguns partidos têm ampla maioria para manter as eleições em outubro”, disse Pereira em uma live da TV Recorde. Ele alega que não há nenhuma comprovação que a pandemia arrefeça em 40 dias, prazo entre a data prevista hoje e a do possível adiamento. O deputado é também presidente do Republicanos, um dos partidos do chamado Centrão que se aproximou de Jair Bolsonaro.