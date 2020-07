Victor Godoy Veiga é o novo secretário-executivo do MEC

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou nesta terça-feira, 21, que escolheu o auditor da Controladoria-Geral da União Victor Godoy Veiga para assumir o cargo de secretário-executivo da pasta.

“No objetivo de compor minha equipe, (eu) anuncio como novo Secretário Executivo do MEC Victor Godoy Veiga Auditor da CGU há 15 anos. Diretor da área que auditava o MEC, diretor da área Leniência da CGU (Controladoria-Geral da União) e também Engenheiro de Redes de Comunicação de Dados UnB”, informou Ribeiro no Twitter.

Em outra mensagem, Ribeiro também fez um agradecimento ao antecessor de Veiga, o então secretário-executivo do MEC Antonio Paulo Vogel Medeiros, que chegou a ser cotado para assumir o MEC.

“Registro meu reconhecimento e gratidão ao Sr. Antonio Paulo Vogel de Medeiros, ex secretário executivo do MEC, que com profissionalismo e foco como servidor, nos ajudará na transição”, acrescentou.

