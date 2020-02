Vídeo: Constrangimento na Alerj com indicado de Witzel para Agenersa

Equipe BR Político

Como se não houvesse mais polêmicas sobre a qualidade da água do Rio de Janeiro em plena véspera de carnaval, com milhares de consumidores expostos a insalubridade com o que sai da torneira, o subsecretário de Energia, Óleo e Gás do governo do Rio de Janeiro, Bernardo Sarreta, fez o governador Wilson Witzel passar a maior vergonha da paróquia ao ter seu nome rejeitado pela Alerj para ocupar o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (Agenersa). Sarreta, como pode ser visto no vídeo abaixo, gravado pela TV Globo, não soube responder na sabatina de terça, 4, qual é o papel da agência e admitiu que nunca foi ao rio Guandu, epicentro da atual crise da água. Com a piada pronta, coube a Witzel desistir da indicação.