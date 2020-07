Vídeo do governo tenta dissociar agronegócio de desmatamento

Ficou pronto, e foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro, o vídeo formulado pelo Ministério das Comunicações para ser exibido no exterior que tenta dissociar o agronegócio brasileiro da destruição ambiental.

O vídeo, em inglês, apresenta mapas do Brasil mostrando onde são produzidos os principais itens da pauta de exportações agropecuárias brasileiras, para mostrar que são fora do bioma amazônico. Por isso, diz o vídeo, o Brasil seria uma potência capaz de ajudar a resolver duas prioridades mundiais: segurança alimentar e conservação dos recursos naturais do planeta.

A peça publicitária diz que em 40 anos a produção agrícola brasileira cresceu 385%, enquanto a área ocupada pela agricultura aumentou apenas 32%. “O Brasil aprendeu a produzir mais usando menos terra”, diz o texto. Isso transformou o País num dos maiores fornecedores globais de alimentos.

Isso resultaria numa preservação de 66% da vegetação nativa do Brasil e 88% na Amazônia, afirma a peça. Os dados nacionais são de levantamento da Embrapa de 2019. Já a situação no bioma amazônico é controversa. Estudo recente do Banco Mundial estima que, se desmatamento e queimadas na Amazônia seguirem no ritmo atual, 75% da floresta terão sido destruídos até 2025.