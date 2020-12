Vídeo mostra deputado apalpando seio de colega na Alesp

A deputada Isa Penna (PSOL) acabou sendo vítima de um possível assédio durante sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Fernando Cury (Cidadania) foi flagrado passando a mão no seio de sua colega parlamentar durante reunião do plenário da Casa na última quarta-feira, 16. As imagens mostram Cury se aproximando por trás de Penna, que conversava com o presidente da mesa, Cauê Macris (PSDB). Ele abraça-a por trás e coloca a mão na altura do peito da deputada estadual. Logo na sequência, ela tenta afastá-lo.

O Deputado Cury, no entanto, ignora o gesto e se posiciona atrás de mim e apalpa meus seios, no que é imediatamente repelido por mim! E assim ocorre o assédio… pic.twitter.com/8onaAYX6Vh — Deputada Isa Penna (@IsaPennaPsol) December 17, 2020

A parlamentar registrou boletim de ocorrência contra Cury por importunação sexual. “O caso que a gente vive não é isolado. A gente vê a violência política e institucional contra as mulheres o tempo todo. O que dá direito de alguém encostar numa parte íntima do meu corpo. Meu peito é íntimo. É o meu corpo. Eu estou aqui pedindo pelo direito de ficar de pé e conversar com o presidente da Assembleia sem ser assediada”, disse Penna durante sessão desta quinta-feira na Alesp.

Já Cury também se manifestou no plenário. Pediu desculpas e disse que não houve assédio. “Subo aqui hoje nessa tribuna muito constrangido e muito triste pelo fato que foi aqui ocorrido e relatado, pelo julgamento feito, mas estou aqui para passar a minha versão para vocês”, afirmou. “”uero dizer, de forma veemente, principalmente para as colegas deputadas que estão aqui, eu nunca fiz isso. Mas se a deputada Isa Penna se sentiu ofendida com o abraço que eu lhe dei, eu peço, de início, desculpa por isso. Desculpa se eu a constrangi. Desculpa se eu tentei, como faço com diversas colegas aqui, de abraçar e estar próximo.”