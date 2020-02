Vídeo: Presidente dança hit de pastor com Crivella

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro evita falar de eventuais apoios a candidatos das eleições municipais de outubro, mas a campanha de reeleição do prefeito Marcelo Crivella recebeu um reforço durante o Show da Fé realizado no sábado, 15, no Rio, quando Bolsonaro tirou o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus para dançar um hit do missionário R.R. Soares. Os passos conciliam os interesses de Bolsonaro em ganhar mais terreno com o público evangélico e de Crivella em apostar que os afagos do presidente aumentam seu capital político frente aos adversários na disputa municipal.