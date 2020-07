Vinholi defende ‘ampla e irrestrita investigação’, mas diz que confia em Serra

O presidente do Diretório Estadual do PSDB-SP e secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, comentou nesta sexta-feira, 3, a denúncia por lavagem de dinheiro e o mandado de busca e apreensão cumprido contra o senador José Serra (PSDB-SP) no âmbito de investigações sobre supostos desvios de verbas de obras quando ele foi eleito e assumiu o governo do Estado, entre 206 e 2007.

“O PSDB de São Paulo defende a ampla e irrestrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo recursos e agentes públicos. Ressaltamos nossa absoluta confiança no senador José Serra na sua história e conduta, e na Justiça, onde as ações serão esclarecidas”, escreveu Vinholi no Twitter.