Vinholi: “PSDB precisa tomar decisão rápida sobre Aécio’

Marcelo de Moraes

O presidente do diretório estadual do PSDB de São Paulo e secretario de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, defendeu que o partido tome logo uma decisão em relação ao caso do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). O diretório paulista apresentou o pedido formal para que a Executiva Nacional tucana envie o caso de Aécio para a Comissão de Ética do partido por causa da acusação de envolvimento em atividades irregulares com o empresário Joesley Batista e a JBS.

Nesta quarta, a Executiva do PSDB decide se envia o caso para a Comissão de Ética e Vinholi defende que isso seja feito da forma mais rápida possível. “Queremos que haja uma decisão rápida sobre esse caso”, disse Vinholi ao BR Político. O tucano acha graves as denúncias contra Aécio, mas acha que a dosimetria da punição deve ser definida pela Comissão. “Resguardado o direito de defesa do deputado Aécio Neves, acha que as punições podem ser o afastamento dele do partido e até mesmo a expulsão”, diz. /M.M.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.