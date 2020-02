Vinholi rebate Campos Machado: ‘Factoide’

Equipe BR Político

O ex-deputado estadual e secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi (PSDB), rebateu nesta noite de sexta, 7, a acusação do deputado estadual e secretário-geral da Executiva Nacional do PTB, Campos Machado, de que o tucano e o governador João Doria coagem prefeitos de cidades paulistas a se filiarem ao PSDB manipulando a liberação de recursos e benefícios. “É mais uma lamentação do Campos Machado. O PTB vem diminuindo de tamanho no Estado e ele tenta criar um factoide. Por outro lado, o PSDB cresce. É mais uma lamento tentando criar um factoide”, respondeu o secretário.

Campos Machado protocolou uma representação no MP-SP com a reclamação. O deputado afirma que o governador usou a sua posição na administração pública para “fazer pressão” pela filiação dos políticos.