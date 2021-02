Vinholi sai em defesa de Doria em briga com Aécio

O presidente estadual do PSDB-SP, Marco Vinholi, saiu em defesa de João Doria na briga com Aécio Neves. O governador paulista pediu o afastamento do deputado mineiro durante reunião do partido. E Aécio, claro, não deixou barato. “O deputado Aécio Neves erra feio nas afirmações sobre o governador João Doria. A longa tradição democrática do PSDB permite que todos tenham as suas opiniões respeitadas”, afirmou.

“O ataque desmedido do Deputado Aécio Neves tenta enuviar o centro da questão”, completou Vinholi.

https://twitter.com/marcovinholi/status/1359226704737300481

Como mostrou o BRPolítico, Aécio afirmou que “o PSDB não tem dono” ao responder o governador paulista. “É lamentável que o governador de São Paulo demonstre tamanho desconhecimento em relação à realidade do seu próprio partido. O PSDB tem uma longa tradição democrática, construída muito antes de sua chegada ao partido, e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja”, disse Aécio.